BC: 'Impacto do juro alto para empresas será mais moderado do que em 2015'

Empresas menores sentem os efeitos dos juros mais rapidamente. Diogo Guillen, diretor de política econômica do BC, explica que as micro e as pequenas empresas sentiram a política monetária restritiva primeiro. "Empresas menores ou maiores vão sofrer mais, vão sofrer mais rápido", avalia. A ponderação considera a menor capacidade que elas têm para renegociar as dívidas com os bancos.

Taxa Selic alcançou o maior patamar desde outubro de 2016. O nível de 14,25% ao ano foi atingido em março, após cinco altas consecutivas da taxa básica de juros da economia. Para a próxima reunião, em maio, o Copom (Comitê de Política Monetária) sinaliza para uma alta inferior a 1 ponto percentual, mas não confirma se será o fim do ciclo de aperto monetário.

Mercado financeiro prevê que a Selic vai atingir 15% ao ano. Caso a expectativa seja confirmada, a taxa básica de juros encerrará 2025 no maior patamar desde julho de 2006 (15,25% ao ano). A trajetória resulta da iniciativa do BC para direcionar a inflação ao centro da meta de 3% no acumulado em 12 meses, definida pelo CMN (Conselho Monetário Nacional).

Juros elevados tornam o dinheiro mais caro e freiam a atividade. A Selic funciona como o principal instrumento de política monetária para conter a inflação no Brasil. Isso acontece porque a taxa mais alta deixa o crédito mais escasso, desestimula a produção e o consumo, prejudicando o desenvolvimento econômico.

Banco Central nega mudança de estratégia para inibir prejuízo. Mesmo diante das projeções de impacto na rentabilidade das empresas, o presidente da autoridade monetária, Gabriel Galípolo, descarta uma mudança de postura do BC. "É normal que, em um momento de aperto da política monetária, a gente consiga enxergar um maior esforço imposto do ponto de vista de resultado e de custo financeiro do sistema como um todo. Esse é um mecanismo natural de transmissão da política monetária", disse.