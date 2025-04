Economista: Juros no Brasil precisam de tempo para afetarem atividade

Amanda Klein: Galípolo joga água fria em expectativas de queda de juros

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, jogou um verdadeiro balde de água fria nas expectativas de queda da taxa de juros no Brasil com suas declarações, afirmou a apresentadora Amanda Klein.

Se havia alguma esperança no governo, mesmo no Ministério da Fazenda, que a escalada da guerra comercial produziria um ambiente desinflacionário no Brasil, com a queda dos preços das commodities, que realmente está acontecendo um pouquinho, queda do dólar também, e isso abriria espaço para eventual queda da taxa de juros, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, jogou um balde de água fria nessas expectativas.

Ele disse que ainda há a necessidade de dar o devido tempo para que a política monetária tenha efeito. Nas palavras dele, fizemos um grande esforço para avançar no terreno contracionista e precisamos garantir agora que a política monetária esteja fazendo efeito desejado.

Amanda Klein

