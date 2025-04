Principais importações do Brasil dependem de 1 ou 2 países, diz pesquisa

Os Estados Unidos foram fornecedores de cinco deles. É de lá que vieram 85% de turborreatores e 66% de partes de turborreatores ou de turbopropulsores usados na construção de aeronaves. O país também foi fonte de 54,5% das naftas para petroquímica, líquido derivado do petróleo usado nessa indústria. Outros 19% vieram da Espanha.

Quase metade de um tipo de carvão é importado dos EUA. Conhecido por hulha betuminosa, o produto é comprado pelo Brasil e é usado na indústria siderúrgica, química e na geração de energia. Outros 37% vieram da Austrália.

Os Estados Unidos também foram o 2º maior vendedor de diesel para os brasileiros, com 17%. No primeiro lugar está a Rússia, com 65%.

Nos 10 anos analisados, 28 produtos aparecem no top 10. Segundo o levantamento, alguns se repetem, mas é possível também observar uma mudança nos insumos mais importados, especialmente, após a pandemia. Apenas três estão presentes todos os anos: diesel, óleos brutos de petróleo e outros cloretos de potássio, insumo para fertilizantes e outros usos industriais.

Apenas o óleo diesel teve mais de 60% vindo de um ou dois países em todos os anos. Esse é o principal produto importado, ficando em 1º entre 2016 e 2023. Os EUA são o principal vendedor para o Brasil, chegando a ser responsável por ao menos 74% de todo óleo diesel importado anualmente entre 2016 e 2020. Outros fornecedores apontados no levantamento são Rússia e Índia.

Levantamento considerou o valor em dólares e não o volume de importações para classificar os produtos mais importados. O top 10 representa entre 8% e 22% do total de importações brasileiras anuais, a depender do ano. Todos os itens com mais de 60% vindos de apenas um ou dois países foram considerados com alta concentração.