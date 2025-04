'Estavam chorando', diz Trump sobre alívio no peso de tarifas sobre carros

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou hoje uma ordem para reduzir o impacto das tarifas que ele mesmo impôs ao setor automotivo. "Os caras estavam chorando", disse ele em comício na noite de hoje. "Eles adoraram [o alívio]."

O que aconteceu

O alívio será nas tarifas sobre as peças importadas usadas em carros fabricados nos Estados Unidos. O republicano concordou em conceder às montadoras créditos de até 15% do valor cobrado pelos veículos montados no país.

Esses créditos poderão compensar o gasto com as peças importadas. A intenção é dar tempo para que as cadeias de suprimentos substituam o produto importado. Isso dará à indústria um "pequeno alívio", disse Trump após a assinatura da ordem.