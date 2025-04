'Faremos acordo comercial, mas não precisamos', diz Trump sobre tarifaço

Já em Michigan, Trump disse que concedeu o benefício para "ajudar as montadoras a trazerem suas fábricas para casa o mais rápido possível". "Acabei de assinar uma ordem executiva para dar descontos parciais de tarifa a qualquer empresa que monte seus carros aqui nos EUA", afirmou. "Estou dando a eles um pequeno desconto, certo? Eles recebem peças do mundo todo. Eu não quero isso. Eu quero que eles façam as peças aqui, mas eu dei um tempinho a eles."

Alguém vai dizer, 'ah isso é uma mudança'. Não é. Chama-se um pouco de flexibilidade. Os caras estavam chorando. Eles adoraram, está tudo bem.

Donald Trump

A decisão tenta estancar o aumento de sua impopularidade. O americano está descontente com os indícios de que o tarifaço reduzirá o crescimento do país e poderá elevar a inflação e o desemprego. Trump está às vésperas de completar 100 dias no cargo.

No discurso de hoje, Trump disse que as empresas já querem fabricar carros na região. "Sabe por quê? Por causa da nossa política tributária e tarifária", disse. "Eles vêm aqui, inauguram fábricas e conversam conosco dia e noite. Eles querem vir para cá e estão produzindo em níveis nunca vistos antes."

De acordo com ele, "ao invés de China primeiro, nós estamos colocando Michigan primeiro, os EUA primeiro". "Em 100 dias, realizamos a mudança mais profunda em Washington em quase 100 anos", disse ele.

A indústria automotiva dos EUA pediu a Trump que recuasse. Ela reivindicou na semana passada que Trump não impusesse tarifas de 25% sobre peças automotivas importadas, alertando que isso aumentaria os preços e reduziria as vendas de carros. Trump já havia dito que só imporia essas tarifas até, no máximo, o dia 3 de maio.