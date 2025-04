Um mês do tarifaço: bitcoin despencou e depois subiu; o que esperar agora?

O bitcoin seguiu o roteiro dos ativos de risco e desabou no início do mês após o tarifaço anunciado por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, em 2 de abril. Mas, ao longo do mês, a criptomoeda apagou as perdas, engatou uma recuperação e está terminando essas quatro semanas com alta maior que a do ouro, tradicionalmente visto como porto seguro em momentos de crise.

Turbulências ainda podem acontecer nas próximas semanas, mas a perspectiva para a criptomoeda no longo prazo é positiva, na avaliação dos especialistas.

O que aconteceu

No último mês, o preço mais baixo do bitcoin foi atingido no dia 7 de abril, data em que Trump fez mais uma ameaça de aumentar as tarifas comerciais impostas à China. A criptomoeda caiu para a faixa de US$ 74.508 — o pior preço desde o início de novembro de 2024, segundo dados da plataforma CoinGecko. Na segunda-feira (28), ele era negociado a US$ 94.908, acumulando alta de 27% desde a mínima dos últimos cinco meses. Desde o dia 2, a cripto subiu 12,2%.