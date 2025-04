Vanessa Gordilho, da Vibra: 'Frentistas são a nossa melhor base de dados'

Confira outros trechos da entrevista:

Colocar combustível não é algo opcional do brasileiro. Sendo assim, como a gente atua, de fato, na ponta, na boma, e escuta o que o consumidor precisa no dia a dia? Trazer o marketing para esse momento é algo fundamental.

A regionalização é muito distinta, o Brasil é muito grande. Em Recife, o posto é o mundo, o ecossistema completo. Em Fortaleza, o público não faz tanta compra na conveniência, mas a marca é sinônimo de confiança. Já em Goiânia, por exemplo, é tudo mais disperso: até dentro do estado a comunicação é diferente.

Por mais de pesquisas que a gente faça, temos mais de 85 mil frentistas. Não tem melhor database do que a informação deles. São milhões investidos em um programa de fidelidade, mas temos usado muita informação dos nossos frentistas para a gente impactar melhor nosso cliente.

Dentro dos nossos postos, temos 1.500 lojas BR Mania e 1.800 lojas Lubrax, que complementam nosso ecossistema. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, estamos acostumados a serviços de delivery que entregam rápido - mas isso é concentrado em algumas capitais. Por isso, as lojas de conveniência precisam atuar nessa proximidade, com a quantidade de produtos e de SKUs que possam impactar aquela região.

Também precisamos desenvolver produtos regionais: a ideia é entender como a gente acha produtos regionais para impactar a vida das pessoas, para que elas se sintam pertencentes ao ecossistema. Ninguém é fã de botar gasolina. Dado que ele tem que fazer isso, que ele faça de forma mais fluida.

Para a gente do marketing, não tem nada mais importante do que falar que os combustíveis que estão dentro do posto Petrobras são de confiança. Esse é o nosso maior asset. Precisamos ter muita seriedade para nunca perdermos isso.

Precisamos dar segurança para mais mulheres trabalharem com a gente. Não tem diferença entre homem e mulher: tem diferença entre quem quer trabalhar e quem não quer. Meu papel é incentivar para que elas, cada vez mais, possam trabalhar onde elas quiserem.

