Agrishow lança livro sobre cadeia do agro para crianças

De acordo com a organização do evento, o "conteúdo é educativo e visa orientar as próximas gerações sobre como o setor contribui para a produção de alimentos e outros produtos essenciais." A história é narrada por João e Maria, duas crianças que convidam os pequenos a descobrirem como o agro faz parte do cotidiano — do café da manhã até o combustível do carro.

A história também traz conceitos como sustentabilidade, proteção da natureza e uso de energias renováveis, bem como jogos e passatempos voltados aos pequenos de 7 a 10 anos.

Essa jornada rumo ao futuro tem seu ponto de partida no presente, através da educação, da valorização de quem se dedica ao agronegócio e do estímulo à curiosidade", diz a nota do lançamento.

João Marchesan, presidente da Agrishow, destacou no lançamento da feira, em abril, que o e-book integra a campanha "O Futuro do Agro de A a Z", apresentada este ano na feira. Marchesan destacou na ocasião a importância de gerar conteúdo com informações corretas sobre o papel do agro brasileiro e a produção sustentável.

Também confirmou parcerias para receber estudantes de ensino fundamental e médio ao longo do evento, mostrando que o campo e suas tecnologias trazem diversas possibilidades para os jovens das cidades.

Programa Agro na Escola completa 25 anos

Não é de hoje que o agronegócio investe na formação de jovens de olho no futuro do setor. O programa "Agronegócio na Escola", promovido pela Abag (Associação Brasileira do Agronegócio), uma das entidades realizadoras da Agrishow, é um exemplo de como o setor agropecuário capta e capacita formadores desde as primeiras fases escolares.