Amanda Klein: Trump tem 1360 dias pela frente e quase ninguém para freá-lo

O projeto Trumpista de poder é 'resetar' a América em todas as suas dimensões, da política externa, passando pela economia, política imigratória e de costumes. Trump trocou o 'soft power', construído por décadas nos Estados Unidos, pelo 'hard power' do grande porrete.

E ele faz isso por meio de uma enxurrada de ordens executivas que usa para governar de forma imperial, ignorando o Congresso. O republicano fechou agências federais, encarregou um homem mais rico do mundo, o aliado Elon Musk, que está encarregado de desmontar a burocracia de Washington e cortar milhões de empregos federais.

Trump invocou uma legislação do século XVIII, usada em tempos de guerra, para deportar imigrantes e até estudantes com vistos válidos sem o devido processo legal. Declarou guerra contra as universidades americanas, a liberdade acadêmica e de pensamento.

Deu as costas aos aliados do OTAN, entregou a Europa a própria sorte, enquanto bajula déspotas do quilate de Vladimir Putin, e oferece de mão beijada um narco do território ucraniano. Para culminar, declarou guerra comercial contra o resto do mundo e rompeu com multilateralismo.

