Amcham: Não há sinais de recuo dos EUA em tarifa de 10% para o Brasil

Claro que, pontualmente, pode-se surgir algum espaço adicional para as exportações brasileiras em outros mercados que tenham, por exemplo, uma redução da participação americana e mesmo dentro do mercado americano, por exemplo, em produtos, que o Brasil tem competição com a China.

Mas, de novo, a gente está falando de um cenário que ainda não está estabilizado. Então, traçar uma previsão de que o Brasil pode ganhar no mercado americano no setor X, Y ou Z, me parece ainda um cenário muito incipiente.

Abrão Neto

