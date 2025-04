Bela do Céu sobre venda de sex toys nas redes: 'Chegar de forma humilde'

Como muitos negócios que nasceram na pandemia, a Good Vibres usa a internet como principal vitrine para novos clientes, com mais de 250 mil seguidores apenas no Instagram. É também nas redes sociais o lugar onde a marca consolidou a comunicação da fundadora, que é conhecida como "Bela do Céu" pelas seguidoras.

Isabela compartilha dicas de sexualidade, formas de usar os acessórios eróticos na conta da GoodVibres, colocando o seu rosto à prova, o que criou um ambiente de identificação entre a marca, a audiência e a fundadora, que sente falta de informação qualificada e clara sobre bem-estar sexual feminino.



Esse ponto de me expor e gerar esse canal de comunicação até hoje é o principal. Os produtos são muito bons, mas o que a gente fez com a marca em termos de mulheres, mostrando que ali é um lugar seguro, é o principal diferencial da marca. Isabela Cerqueira



A Good Vibres é uma entre várias lojas de bem-estar sexual lideradas por mulheres, que apresentam uma nova linguagem sobre sexualidade, focada no prazer da mulher e na informação sobre o corpo e as relações, contrapondo a imagem de que o sexo para mulher é algo proibido ou escondido.

Trilhar esse caminho, para Cerqueira, exige um esforço para se colocar no lugar das futuras consumidoras. "É você entender a necessidade do outro e se comunicar para essa necessidade. É você realmente querer ajudar aquela pessoa".

Mudança nas redes sociais atinge marca de bem-estar sexual: 'Censura'

0:00 / 0:00

Falar sobre sexualidade feminina, para Good Vibres, é estar próxima das mulheres, com conteúdos educativos sobre o corpo feminino e propor uma conversa divertida sobre o uso de brinquedos sexuais pensados para elas. As mudanças no Instagram fizeram a marca mudar a forma de comunicação, que é o seu diferencial no mercado.