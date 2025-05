Brasil cria mais de 650 mil vagas com carteira assinada no 1º trimestre

O Brasil criou 654.503 empregos com carteira assinada no primeiro trimestre de 2025, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) apresentados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O resultado é 9,8% menor do que o apurado no mesmo período do ano passado.

O que diz o Caged

Contratações formais superam as demissões no primeiro trimestre. A criação de 654.503 novos postos formais reflete o volume positivo de 7,14 milhões de admissões com carteira assinada no acumulado dos três primeiros meses deste ano. Foram também realizados 6,48 milhões de desligamentos no período.

Criação de postos é a menor para o primeiro trimestre desde 2023. Na ocasião, o saldo de contratações superou as demissões com 537.503 novos empregos formais. No ano passado, o acumulado entre janeiro e março resultou em 725.973 novas vagas.