Saiba como usar o FGC caso o banco do seu investimento quebre

Os investimentos de renda fixa costumam atrair muitos investidores não só pelo bom retorno financeiro. Muitos títulos contam com a cobertura do FGC (Fundo Garantidor de Créditos), que protege diversas aplicações no caso de quebra da instituição financeira responsável pela emissão do título. Entenda a seguir.

Como acionar o FGC caso a instituição financeira quebre?

Fundo identifica credores e explica os próximos passos. Quando um banco vem a falir, um interventor ou liquidante é nomeado para administrar a instituição após decreto do Banco Central (BC). Esse profissional elabora uma lista detalhada de credores, consolidando os valores a serem recebidos por cada investidor, explica o analista da Aware Investments, Arthur Barbosa.

Relação de credores é repassada ao FGC. Assim, o banco pode dar início ao processo de pagamento da garantia. No caso do investidor pessoa física, todo o procedimento pode ser realizado pelo aplicativo oficial do fundo, bastando apenas realizar um cadastro com os dados. Por outro lado, as empresas precisam preencher um formulário para ter a garantia validada.