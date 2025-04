Taxa de desemprego sobe para 7%, mas é a menor da história para o 1º tri

Mais de 7,7 milhões buscam uma colocação profissional. O número de pessoas que não tinham trabalho e procuram por uma vaga é o menor desde o trimestre encerrado em março de 2014 (7,1 milhões). No ano passado, 8,6 milhões procuravam emprego no terceiro trimestre. Apesar dos recordes, o valor é o maior desde maio do ano passado, quando 7,8 milhões procuravam uma colocação.

População desocupada cresceu 13,1% nos primeiros três meses de 2025. A entrada de 891 mil pessoas no grupo daqueles que buscam trabalho é indicada pelo IBGE como uma das causas para a expansão do desemprego no período. Apesar da alta, a população desocupada permanece 10,5% abaixo do contingente registrado no mesmo trimestre móvel de 2024.

O bom desempenho do mercado de trabalho nos últimos trimestres não chega a ser comprometido pelo crescimento sazonal da desocupação. Mesmo com expansão trimestral, a taxa de desocupação do primeiro trimestre de 2025 é menor que todas as registradas nesse mesmo período de anos anteriores.

Adriana Beringuy, coordenadora de pesquisas domiciliares do IBGE

Brasil perde 1,3 milhão de trabalhadores entre os ocupados. A redução do contingente para 102,5 milhões de profissionais também contribui para o aumento do desemprego entre os meses de janeiro e março. Ainda assim, o total permanece 2,3% acima do número de trabalhadores identificados na pesquisa referente ao primeiro trimestre do ano passado (100,2 milhões de ocupados).

Número de trabalhadores com carteira assinada segue estável. Apesar da redução da população ocupada, o total de vínculos celetistas permaneceu em 39,4 milhões. Por outro lado, o de empregados sem carteira no setor privado (13,5 milhões) caiu 5,3% na comparação com o último trimestre de 2024. "A retração da ocupação no primeiro trimestre ocorreu principalmente no emprego sem carteira relacionado à construção, serviços domésticos e educação", explica Beringuy.

Salário médio renova recorde

Rendimento médio dos brasileiros avança para R$ 3.410. Já descontado os efeitos da inflação do período, o valor apurado no primeiro trimestre de 2025 é 4% superior ao contabilizado há um ano (R$ 3.270). Com a nova alta, o salário médio alcança o valor mais elevado da série iniciada em 2012.