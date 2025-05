Quem tem direito de emendar o feriadão do Dia do Trabalho? O que diz a lei

O feriado nacional de 1º de maio celebrado amanhã será de folga para muitos trabalhadores. No caso da sexta-feira, não é um direito do trabalhador fazer a "emenda" do feriado com o fim de semana.

Emenda é possível, mas não obrigatória

A decisão pela concessão ou não da emenda aos trabalhadores fica a critério da empresa. A legislação trabalhista não estabelece a obrigatoriedade de o empregador conceder folga para prolongação de um feriado.

Se decidir liberar os funcionários, a empresa pode exigir compensações. Um dos tipos mais comuns de contrapartida é o desconto no banco de horas, um sistema de compensação de jornada que substitui o pagamento de horas extras com folgas adicionais ou redução das horas trabalhadas.