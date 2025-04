Dólar avança, mas ainda caminha para fechar abril abaixo de R$ 5,70

Divisa segue para fechar o mês em queda. Para a sequência ser revertida, é necessário que o dólar avance mais de R$ 0,07 nesta última sessão de abril. O último fechamento mensal da moeda abaixo de R$ 5,70 foi em setembro do ano passado (R$ 5,447).

Bolsa

O Ibovespa recuou nos primeiros negócios desta quarta-feira. As ações de Petrobras esteve entre as pressões negativas após a empresa divulgar na véspera dados de produção estáveis no primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado.

O mercado também acompanha uma bateria de resultados corporativos no Brasil. Antes da abertura, Santander Brasil e Weg divulgaram seus balanços, enquanto na véspera foram conhecidos os números de Marcopolo, ISA Energia e Iguatemi.

Às 10h08, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, perdia 0,24%, a 134.766,97 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 18 de junho, recuava 0,6%.

O pregão ainda tinha como pano de fundo dados econômicos relevantes nos Estados Unidos. O mercado analisa o PIB do primeiro trimestre do país que veio negativo, além dos dados e a leitura de março do índice PCE - a métrica de inflação preferida do Federal Reserve. No Brasil, os olhos estão voltados para os dados de emprego divulgados no início da manhã. O resultado representa o menor patamar da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), coletada desde 2012, para o período.