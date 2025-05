Duolingo vai substituir trabalhadores contratados por sistema de IA

O CEO do Duolingo, Luis von Ahn, informou que a empresa vai passar a priorizar sistemas de inteligência artificial (IA) e que pretende "parar gradualmente de usar contratados para fazer trabalhos que a tecnologia pode realizar".

O que aconteceu

O anúncio foi publicado na conta do aplicativo de cursos no LinkedIn. De acordo com von Ahn, não se trata de uma substituição, mas de "remover gargalos" para que os funcionários possam "se concentrar no trabalho criativo e em problemas reais, não em tarefas repetitivas".

CEO acredita que a IA vai ajudar a atingir a próxima missão da companhia. Segundo von Ahn, o desafio atual é produzir uma grande quantidade de conteúdo para "ensinar bem" — e fazer isso manualmente "não é escalável", nas palavras dele. "Sem a IA, levaríamos décadas para expandir nosso conteúdo para mais alunos."