Só 12% da verba para ações contra violência a mulher foi pago pelo governo

PPA integrada outros ministérios

O combate à violência contra a mulher não é tarefa só do Ministério das Mulheres. No PPA, ações que buscam dar autonomia às mulheres e livrá-las de relações da violência estão integradas com mais três pastas: MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública), MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome) e MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar).

O dinheiro pago dentro dos três ministérios também ficou abaixo do que foi prometido. Juntas, as pastas empenharam para programas para as mulheres R$ 24,21 milhões, mas cerca da metade foi paga, R$ 12,35 milhões.

Ações destinadas às mulheres do campo receberam só 27% do valor prometido. O MDA empenhou R$ 3,66 milhões em ações para as mulheres, mas só R$ 989 mil foram pagos. Em resposta à reportagem, o ministério alegou que "as dificuldades burocráticas para formalização das parcerias e o corte orçamentário imposto ao Ministério no final do exercício impactaram de forma significativa a execução da ação".