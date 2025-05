Haddad: vítimas de fraude do INSS serão ressarcidas, mas não se sabe como

0:00 / 0:00

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que haverá devolução do dinheiro desviado dos aposentados em fraude do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) que veio à tona nesta semana. Mas acrescentou que ainda não se sabe de onde sairão os recursos para esse reembolso.

O que aconteceu

Ressarcimento a aposentados ainda é incerto. Questionado sobre a devolução do dinheiro tirado dos aposentados por fraude no INSS, Haddad disse que ainda aguarda posicionamento da CGU (Controladoria Geral da União) e da AGU (Advocacia Geral da União), órgãos que investigam e atuam no caso.