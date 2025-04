Santander supera previsões e tem alta de 28% no lucro no 1º trimestre

A rentabilidade sobre o patrimônio cresceu 3,3 pontos, para 17,4%. E enquanto a carteira de crédito cresceu 4,3%, para R$ 682,3 milhões, a inadimplência, um ponto de atenção no mercado há vários trimestres diante da alta dos juros e casos de pedidos de recuperação judicial e extrajudicial de algumas grandes empresas, ficou praticamente estável em 3,3%.

Porém, o indicador de inadimplência futura, que mostra operações de crédito vencidas entre 15 e 90 dias, subiu de 3,8% para 4,1%, ficando acima inclusive dos 3,7% do final de 2024.

No período, o Santander fez uma provisão de crédito de R$ 7 bilhões, expansão de 3,6% sobre um ano antes.

O banco encerrou o primeiro trimestre com uma margem financeira bruta de R$ 15,9 bilhões, alta de 7,7% sobre um ano antes. O indicador que mede a diferença entre as receitas que um banco obtém com serviços como aplicações e empréstimos e suas despesas financeiras, avançou 9,5% quando medido em relação aos clientes, enquanto as comissões subiram 5,1%, para R$ 5,1 bilhões.

Nas margens com clientes, o resultado foi de R$ 15,825 bilhões, crescimento de 9,5% no comparativo anual, e de 0,3% em três meses. A maior parte da margem veio de produtos, que responderam por R$ 15,108 bilhões. O restante veio de resultados com o capital de giro do banco.

A margem com mercado do Santander gerou ganho de R$ 97 milhões, resultado 70,9% menor que a de um ano antes diante do impacto negativo da alta dos juros sobre o balanço do banco.