Bancos e INSS, rodízio em SP: o que não funciona no feriado de 1 de maio

Já os shoppings devem operar com horário reduzido. Nesse período, as lojas costumam abrir das 14h às 20h, as praças de alimentação e áreas de lazer funcionam das 12h às 21h.

Postos de combustíveis

ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) afirma que os postos de combustíveis são obrigados a funcionar de segunda a sábado das 6h às 20h, inclusive em feriados.

Rodízio de veículos em SP

Na cidade de São Paulo, o rodízio de veículos estará suspenso na quinta (1) e sexta-feira (2). Portanto, veículos com as placas finais 7, 8, 9 e 0 podem circular normalmente no Centro expandido da capital, onde vigora a regra

Restrição volta a ser aplicada na segunda-feira (5). Veículos com placas 1 e 2 não devem circular das 7h às 10h e das 17h às 20h.