Anvisa retoma proibição da venda de creme dental da Colgate

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) restabeleceu a proibição de comercialização do creme dental Colgate Total Clean Mint no país. A proibição, que tinha sido suspensa, voltou a valer após a fabricante do produto retirar um recurso que havia apresentado à Justiça contra a interdição.

As reclamações de consumidores que motivaram a proibição eram de reações alérgicas após a escovação, com sintomas como inchaço da boca, sensação de ardência, irritação e vermelhidão.

O que aconteceu

Anvisa retoma interdição de pasta de dente da Colgate. A medida cautelar para a suspensão das vendas do creme dental Colgate Total Clean Mint tinha sido determinada pelo órgão regulador no dia 27 de março. A determinação inicial valeria por 90 dias, mas foi interrompida após a Justiça acatar um recurso apresentado pela fabricante no mesmo dia.