Mesmo com sorteio de carros, 1º de Maio de centrais tem público reduzido

A meu ver, as expectativas foram contempladas (...) O público foi maior do que o verificado em 2024, mas ainda está muito distante do que era no passado. Com as mudanças que ocorreram, o movimento sindical ainda está um pouco distante das necessidades efetivas - em especial, da juventude. É preciso buscar elementos que despertem nessa juventude o interesse de estar participando do movimento sindical

Ricardo Patah, presidente da UGT

Sorteio de carros era aposta para atrair mais gente, mas dividiu festa em duas. A decisão de entidades como Força Sindical e CTB (Central de Trabalhadores do Brasil) de sortear veículos não foi aceita pela CUT (Central Única dos Trabalhadores), que organizou outro evento em São Bernardo do Campo (na Grande São Paulo).

Lula não veio

Diante da situação, o presidente Lula (PT) optou por não comparecer aos atos. Ele enviou os ministros Cida Gonçalves (mulher), Luiz Marinho (Trabalho) e Márcio Macedo (ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência) para representá-lo.

Ministro do trabalho admite que mobilização gerada pelo ato já foi maior no passado. Marinho diz acreditar que, no futuro, o evento pode voltar a atrair os grandes públicos que já reuniu em anos anteriores.