Grana Sem Drama: 3 formas práticas para começar a investir ainda neste mês

Nossa colunista Pollyana Félix, empresária e especialista em comunicação, separou três produtos de fácil acesso para começar a investir a qualquer momento e com qualquer valor a partir de R$ 30.

Eles vão desde o Tesouro Direto, com diversas opções de escolha a depender do seu perfil, até o CDB com liquidez diária, em que é possível resgatar o valor no mesmo dia da solicitação. Entenda as vantagens de cada um!

*Grana Sem Drama é uma parceria semanal entre UOL e Pollyana Félix sobre planejamento e liberdade financeira.