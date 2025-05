'Foi humilhante', diz jovem após ser demitida e perder carro em sorteio

Documentos obtidos pela reportagem confirmam que o Jeep Compass entregue à funcionária havia passado por leilão com avarias graves. Um laudo técnico aponta classificação "C - avarias graves", o que significa que o veículo teria forte restrição no mercado de seguros e financiamentos. Outro documento confirma a existência de sinistro anterior, com probabilidade reduzida de aceitação por seguradoras.

A defesa afirma que Larissa não foi informada sobre o histórico do automóvel. Segundo o advogado Paulo Ferreira, isso pode configurar vício oculto (defeito em um produto) e gerar responsabilização da empresa por danos materiais.

A demissão de Larissa ocorreu por mensagem e a retomada do carro foi justificada pelo não cumprimento de metas Imagem: Arquivo Pessoal

Metas desproporcionais

Para manter o veículo, a funcionária precisaria cumprir dez metas internas consideradas desproporcionais. Entre os requisitos estavam: elaborar manuais e e-books, aplicar treinamentos sobre legalização de empresas, criar parcerias com cartórios e bombeiros, além de arrecadar brinquedos para uma campanha social.

Um dos pontos exigia "relacionamento com órgãos reguladores" e outro cobrava redução no tempo dos processos do setor. "É surreal esperar que uma funcionária de rotina execute tarefas de gestão pública ou institucional. As metas são subjetivas, vagas e, em muitos casos, fora do alcance dela", afirmou o advogado.