Brasil quer surfar na 'pistache mania', mas produção é viável?

O clima quente do Ceará é um desafio a ser superado por pesquisadores. O lugar anunciado como escolhido pela Faec, Serra da Ibiapaba, fica próxima à divisa com o Piauí. Com altitude de 900 metros, as temperaturas são mais amenas, mas não costumam ficar abaixo dos 13ºC nos meses de inverno. O projeto apostaria na "tropicalização" do fruto, mas ainda faltam estudos para avaliar a possibilidade de sucesso na plantação no Brasil.

Seria preferível estudar de plantar em serras frias, como Santa Catarina ou Rio Grande do Sul, onde já há plantio de maçã, que também gosta de frio.

Gustavo Saavedra, chefe-geral da Embrapa Agroindústria Tropical

' Pistache mania '

Chocolate de Dubai viralizou e é vendido em várias regiões do mundo Imagem: Omer Taha Cetin/Anadolu via Getty Images

Importado ou não, pistache é um sucesso não só nos paladares, mas também nas redes sociais. Recentemente, uma nova iguaria envolvendo o creme verde ganhou as redes sociais: o "chocolate de Dubai", uma generosa barra de chocolate recheada com creme de pistache. A receita original é da Fix Dessert Chocolatier e leva também kataifi, fios de massa folhada típicos da região.

Vídeo bombou no TikTok. O vídeo em que a influenciadora gastronômica Maria Vehera experimenta a iguaria já alcançou 100 milhões de visualizações no TikTok. Com o sucesso, o doce de 200 g, que custa cerca de R$ 115, esgota poucos minutos após ter unidades colocadas à venda.