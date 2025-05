Tecnologias da Agrishow projetam lavoura adaptada, precisa e 'portátil'

Na linha de maquinários gigantes, a nova colheitadeira da Fendt, a Ideal 25, se destaca com uma trilha superior de 45%, mas também pelo investimento em redução de consumo de combustível e de custos, com menor manutenção do motor de 1900 rpm.

A nova colheitadeira CR 11 da New Holland, por sua vez, oferece maior capacidade de processamento de grãos com menor perda, incorporando tecnologias de separação da colheita por fluxo de ar. A marca trouxe ainda drones de pulverização Defensor, que prometem mais economia e eficiência na aplicação.

Ainda sobre dispersão, a Sprayer Systems trouxe pulverizadores autoguiados como o Patriot 250, feitos com bicos inteligentes que ajustam a vazão conforme a velocidade, e a Hural Dynamics apresentou o Rover TR-P200, pulverizador elétrico autônomo comandado via app inaugura nova categoria e elimina o uso de diesel e controle via app para programação segura e precisa de rotas e áreas de aplicação.

A Massey Ferguson inovou com resistência, criando uma barra de 42 metros em aço, alumínio e fibra de carbono para o pulverizador MF 500R "Como o pulverizador é a máquina que mais trabalha na lavoura, essa inovação reduz o número de passadas na lavoura em até 29%, trazendo mais produtividade e menor compactação do solo", informa a marca.

Precisão para aumento da produção também foi o foco da Indústrias Colombo que lançou na feira a plataforma de corte e enleiramento de feijão Winflex Draper CW35 para médios e grandes produtores. "Entre os benefícios está a melhor qualidade no grão colhido, uma vez que você pode cortar no ponto certo, sem usar dessecante, diminuindo custos, trazendo mais sustentabilidade e um produto mais limpo e valorizado", afirma o diretor de operações, Neto Colombo.

Agricultura familiar acessível e sustentável

Para os pequenos produtores, empresas como Stara e Jumil desenvolveram plantadeiras menores e mais fáceis de adaptar, com dosagem automática de sementes e fertilizantes.