35 mil 'contatinhos' e 400 palestrantes: Web Summit ficará no Rio até 2030

A DigAí é uma plataforma de inteligência artificial conversacional para negócios. A startup cria agentes de IA conversacionais no WhatsApp e tem dois produtos principais: um de recrutamento e outro de negociação de dívidas com inadimplentes.

Acordo fechado até 2030

Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, aproveitou a abertura do evento para anunciar que o acordo com o Web Summit foi estendido até 2030. Assim, a conferência volta à cidade em junho do ano que vem.

Segundo estudo conduzido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Invest.Rio e Riotur, o impacto econômico total estimado das oito edições realizadas entre 2023 e 2030 será de R$ 1,8 bilhão.

