Ele lucra vendendo suco com receita misteriosa: 'Dois anos pra aperfeiçoar'

Nem sempre o ambulante só ofereceu o suco misterioso na ladeira. Mas sua marca registrada sempre foram os sabores de frutas menos óbvias como lima e cajá, ou combinações inéditas como o suco de limão com água de coco, uma espécie de "spoiler" do sucesso que estaria por vir. Foi nesta época que "seu" Milton também começou a inovar com a apresentação do produto.

Eu peguei um carrinho de bebê, comecei a botar minhas garrafas ali em cima e a circular pelo Pelourinho. Milton Cavalcante

Há mais de 20 anos, Milton investe mesmo na criação que mudaria a sua vida: o suco de limão com coco. "Levei quase dois anos para me aperfeiçoar no meu suco. Uma hora amargava e eu fui [trabalhando] até que consegui me estabilizar com propriedade." A receita, no entanto, ele não entrega —o segredo é a chave do negócio.

Aos poucos, seu carrinho, que hoje é mais sofisticado do que aquele primeiro de bebê, virou tradição da região e ganhou até um fã ilustre: o diretor de cinema americano Spike Lee. Mas outras visitas também foram memoráveis para ele, como Regina Casé, Sabrina Sato, além do Mestre Memeu e do falecido irmão Lázaro, ambos da banda Olodum.