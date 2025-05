Bolsas na Ásia e Europa sobem com avanço de conversas entre China e EUA

As Bolsas de Valores asiáticas fecharam majoritariamente em alta, à medida que as tensões de guerra comercial diminuem com a confirmação de que os EUA procuraram a China para negociar as tarifas comerciais impostas entre os países. Na Europa, os principais mercados operam no azul.

O que está acontecendo

Bolsas asiáticas fecham o dia em alta. A maior alta do pregão foi registrada pelo Índice Hang Seng, de Hong Kong, que avançou 1,74%. Também apresentaram valorização acima de 1% os índices Nikkei, do Japão, e o S&P/ASX 200, da Austrália. O KOSPI (Coreia do Sul), o SET (Tailândia) e o IDX Composite (Indonésia) apresentaram avanços mais contidos.

Na China, índices têm resultados variados. O SZSE Component, composto pelas 500 ações negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen, subiu 0,51%. Por outro lado, o DJ Shanghai e o China A50 recuaram 0,23% e 0,61%, respectivamente. O Índice Shanghai permaneceu estável.