Calendário do PIS de maio: veja data dos repasses do abono salarial

O valor do abono será calculado proporcionalmente aos meses de trabalho no ano-base, tendo como referência o salário mínimo vigente na data do pagamento — que, em 2025, corresponde a R$ 1.518.

A conferência do direito ao abono pode ser feita por meio da Carteira de Trabalho Digital, pelo portal Gov.br, pelo telefone gratuito da Central Alô Trabalho (158) ou presencialmente nas Superintendências Regionais do Trabalho.

Quem possui conta corrente ou poupança na Caixa receberá o valor automaticamente. Para os correntistas do Banco do Brasil, a prioridade é o depósito direto na conta, via PIX, TED ou atendimento presencial nas agências, enquanto os demais beneficiários terão o valor creditado por meio da Poupança Social Digital, criada automaticamente pela Caixa.

De acordo com as projeções do governo federal, aproximadamente 25,8 milhões de pessoas receberão o abono, totalizando repasses de R$ 30,7 bilhões.

Calendário do abono salarial PIS 2025