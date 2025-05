Mudança nas redes sociais atinge marca de bem-estar sexual: 'Censura'

Falar sobre sexualidade feminina, para Good Vibres, é estar próxima das mulheres, com conteúdos educativos sobre o corpo feminino e propor uma conversa divertida sobre o uso de brinquedos sexuais pensados para elas. As mudanças no Instagram fizeram a marca mudar a forma de comunicação, que é o seu diferencial no mercado.

Para a fundadora da "Good Vibres", Isabel Cerqueira, as redes sociais são reflexo do mundo, que trilha um caminho de restrição de direitos, principalmente os direitos das mulheres. "Eu, por estar na ponta da sexualidade, sinto na pele", diz no "Divã de CNPJ".