Carro que dá 'calma' e mansão da Anitta: o que comprar com R$ 11 mi da Mega

Elevador exclusivo, com capacidade de 3,5 toneladas, leva veículos para o apartamento-garagem. O local tem espaço para duas vagas com direito a vista panorâmica, e mais oito vagas, inclusive com carregadores para carros elétricos.

Prédio tem um apartamento por andar, com pelo menos 757 metros quadrados. A planta padrão tem cinco suítes, além de spa privativo com jacuzzi e sauna. Há cobertura triplex O valor é estimado em R$ 11 milhões.

Edifício tem piscinas (coberta e descoberta), adega, espaço fitness com área externa, sala de massagem e estúdio de pilates. Para quem gosta de esportes, as quadras de squash, areia e tênis oficial com saibro estão disponíveis.