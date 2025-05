Com juros altos, consórcio cresce como alternativa ao crédito na Agrishow

Por exemplo, a finlandesa Valtra, de tratores, lançou neste ano um grupo especial de consórcio, chamado "Super 3000", com prazo estendido de 150 meses (antes eram 120) e maior número de contemplações — serão 800 máquinas entregues em dois anos.

A parcela acaba tendo uma redução porque o prazo é esticado. O consórcio é para o planejamento de longo prazo e acabou sendo uma ferramenta para fomentar o negócio nesse contexto de juros um pouco mais elevados.

Claudio Esteves, diretor comercial da Valtra

O executivo calcula que as vendas consorciadas da marca devem atingir cerca de 14% das transações no evento, o dobro do ano passado, quando esse índice ficou entre 7% e 10% dos negócios fechados. Nos últimos cinco anos, o consórcio nacional Valtra teve um crescimento superior a 30%. Na Agrishow, a expectativa era fechar a venda de cerca de 500 cotas.

A modalidade foi destaque neste ano na americana New Holland, também de tratores. A empresa levou à Agrishow uma linha própria de consórcio e estimou crescimento de 21% nas contratações em relação ao ano passado. As contemplações da marca também devem aumentar 15% nesse novo produto.

Adenilso Pereira dos Santos, empresário de mecanização agrícola de Minas Gerais, fechou seis consórcios na feira. Ele havia usado a modalidade antes e pretende pegar a primeira máquina por lance ainda neste ano.