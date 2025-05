Prevendo abrir 4 lojas no Brasil em 2025, H&M já movimenta mercado da moda

A unidade ficará no shopping Iguatemi, em São Paulo. Além dela, a rede sueca confirmou novas etapas de sua expansão com a abertura de outras três lojas. Duas delas nos shoppings Anália Franco e Morumbi, da rede Multiplan, também na capital paulista, e uma unidade em Campinas (SP), no shopping Dom Pedro.

Todas devem ser inauguradas no segundo semestre de 2025, diz a empresa. O Brasil está em um plano de investimento cujo foco do crescimento, em termos de novos pontos de vendas, estará em mercados emergentes, com potencial de expansão mais acelerado. O plano da H&M é abrir 80 novas lojas no mundo e a maioria em nações emergentes.

A busca por novos locais de crescimento acontece num momento de queda de lucratividade. As vendas líquidas do grupo no primeiro trimestre aumentaram 3%, para 55,3 bilhões de coroas suecas, o equivalente a US$ 5,5 bilhões. O lucro bruto foi de 27,1 bilhões de coroas suecas, correspondente a uma margem bruta de 49,1%, pouco abaixo do resultado de 2023, de 51,5%.

No relatório, a H&M também divulgou que o primeiro centro de distribuição no país já foi fechado. A unidade fica no município de Extrema (MG) e foi construída pela empresa francesa ID Logistics, que ficará encarregada também da distribuição e logística para as lojas e para o negócio on-line.

O que muda no mercado de moda brasileiro

Com a entrada, a H&M deve provocar ajustes significativos no mercado. Para o economista Marcelo Villin Prado, diretor do IEMI Inteligência de Mercado — especializada nos mercados têxtil, calçadista e moveleiro —, embora o mercado brasileiro seja grande o suficiente para absorver novos players, as marcas concorrentes diretas deverão reagir rapidamente, ajustando mix de produtos, estratégias de exposição e fidelização de clientes para preservar seus diferenciais.