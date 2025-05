INSS: Planalto receberá plano de reparação das vítimas na semana que vem

Um grupo formado por membros do INSS, Dataprev (empresa pública responsável pela gestão de dados de aposentados) e AGU (Advocacia-Geral da União) irá entregar no início da semana que vem ao Palácio do Planalto uma proposta de ressarcimento dos beneficiários prejudicados pelo esquema envolvendo descontos por associações de classe.

O que aconteceu

Proposta está em fase final. Após um encontro realizado ontem com a presença do ministro Jorge Messias, da AGU, do novo presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior, e do presidente da Dataprev, Rodrigo Assumpção, foi anunciado que os trabalhos estão em período de conclusão.

Num primeiro momento, o plano de ressarcimento será enviado para a Casa Civil da Presidência da República. Posteriormente, passará pela análise do Conselho Nacional de Justiça, do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública da União.