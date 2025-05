Quem é Greg Abel, escolhido como sucessor por Warren Buffett

Escolhido como sucessor de Warren Buffet, o investidor mais famoso do mundo, Greg Abel fez carreira na Berkshire Hathaway, holding de investimentos do empresário.

O que aconteceu

Gregory Edward Abel entrou para a Berkshire em 2000. Nascido em 1962, o canadense é formado em contabilidade pela Universidade de Alberta e passou por empresas de consultoria e energia até atuar na holding de Buffett. abel construiu carreira no grupo e já passou por diversos setores ao longo dos anos. Antes de se tornar executivo de grandes empresas, foi jogador de hóquei e trabalhou enchendo extintores de incêndio.

De 2014 a 2018, foi presidente do braço de energia do grupo, o Berkshire Hathaway Energy. Nos últimos sete anos, esteve à frente da ferrovia BNSF, das fabricantes de doces Sees Candies e Dairy Queen, e respondeu por dezenas de outras empresas do setor de varejo da holding.