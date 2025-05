13º do INSS: veja detalhes do calendário de pagamento antecipado

Quem recebe até um salário mínimo terá prioridade no pagamento. Já os aposentados e pensionistas com benefício acima do piso nacional vão receber a primeira parcela entre 2 e 8 de maio. O calendário de pagamento considera o número final do cartão do benefício, desconsiderando o dígito verificador (que vem após o traço).

Estima-se que o valor movimentado com o pagamento do 13º alcance R$ 73,3 bilhões, impactando positivamente a economia nacional. Aproximadamente 34,2 milhões de pessoas devem ser contempladas com o repasse.

Primeira parcela do 13º salário antecipado

Datas para quem recebe até um salário mínimo

NB final 1: 24 de abril

NB final 2: 25 de abril

NB final 3: 28 de abril

NB final 4: 29 de abril

NB final 5: 30 de abril

NB final 6: 2 de maio

NB final 7: 5 de maio

NB final 8: 6 de maio

NB final 9: 7 de maio

NB final 0: 8 de maio

Datas para quem recebe acima de um salário mínimo