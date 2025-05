Amanda Klein: Economia dos EUA prova resiliência ante teste de estresse

A apresentadora do UOL ressaltou as previsões futuras na economia, no entanto, não são tão animadoras com parte do mercado mundial apontando uma grande chance de recessão norte-americana no próximo ano.

Grandes bancos, como Goldman Sachs, apontam 45% de chance de recessão nos Estados Unidos nos próximos 12 meses. O comércio entre China e a América já desacelerou, com menos embarques nos portos. Economistas preveem que demore de dois a três meses para os preços subirem, para a inflação chegar no bolso do consumidor.

Mais cautelosos, bancos centrais pelo mundo se debruçam sobre dados antes de tomar decisões precipitadas. E por falar nisso, nesta semana tem 'superquarta' com definição de juros no Brasil e nos Estados Unidos, a primeira desde o anúncio das tarifas.

A previsão continua a mesma, aumento da Selic por aqui, conforme já havia antecipado o comunicado do Copom, e manutenção dos juros por lá. Depois dos dados fortes no mercado de trabalho, investidores americanos passaram a postar que o FED só vai cortar juros em julho e não junho.

Amanda Klein

Para finalizar, Klein destacou a possível reaproximação entre China e Estados Unidos, com Pequim se declarando aberta a conversas.