Buffett, 5º mais rico do mundo, se aposenta aos 94: de onde vem a fortuna?

A Berkshire Hathaway confirmou hoje que Warren Buffett deixará o cargo de CEO no fim de 2025, encerrando uma trajetória de mais de seis décadas à frente da companhia. O anúncio oficial veio após o próprio Buffett, de 94 anos, surpreender os acionistas ao revelar sua aposentadoria durante a tradicional reunião anual da empresa no último sábado (3). Considerado o investidor mais conhecido do mundo, ele é conhecido como Oráculo de Omaha, sua cidade natal em Nebraska.

Buffett foi responsável por transformar a Berkshire Hathaway, uma empresa têxtil à beira da falência, em um conglomerado avaliado em US$ 1,1 trilhão, com investimentos em gigantes como Apple, Coca-Cola e American Express. Atualmente, ele é a quinta pessoa mais rica do planeta, com uma fortuna estimada em US$ 166,4 bilhões (cerca de R$ 931,8 bilhões), segundo a revista Forbes. Mas de onde vem essa riqueza e qual é a trajetória por trás dela?

Quem é o quinto homem mais rico do mundo?

Warren Buffett não nasceu pobre. Filho de um corretor da bolsa e congressista americano, cresceu em Omaha, Nebraska, no seio de uma família de classe média alta.