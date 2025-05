Dólar opera em leve alta, com "tarifaço" e Copom no radar do mercado

O dólar apresenta leve valorização ante o real na abertura dos negócios desta semana. Às 13h21, a moeda norte-americana era comercializada em alta de 0,29%, a R$ 5,671.

O que aconteceu

Dólar comercial abre a semana em leve alta. O movimento reverte o sinal observado nos primeiros negócios do pregão, quando a moeda norte-americana chegou a ser vendida por R$ 5,629. A variação positiva, no entanto, foi ampliada no início da tarde.

Moeda dos EUA recuou na última sessão. O pregão que sucedeu o feriado do Dia do Trabalhador devolveu parte da alta de 0,83% do dólar registrada no fechamento do mês de abril. No acumulado da semana, a divisa caiu 0,58%.