Nos EUA, Haddad prevê taxa de crescimento do Brasil de 3% até fim de 2026

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que projeta uma taxa de crescimento de até 3% até o final do mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O político participou de uma conferência do Instituto Milken, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Haddad diz que governo trabalha para consolidar uma compreensão de que o crescimento potencial da atividade econômica brasileira não é menor do que 3% ao ano.