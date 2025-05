INSS prevê bloqueio de bens para devolver recursos de fraude a aposentados

Ressarcimento ainda dependerá de pedido de autorização da Justiça. "Com o encaminhamento para a Advocacia-Geral da União, a ideia é de que haja um pedido de autorização judicial para, excepcionalmente, começar a usar esses bens apreendidos com a venda e regresso aos cofres públicos para custear ao menos parte dos prejuízos a todos os aposentados e pensionistas", disse, em entrevista à GloboNews.

Prazo para os ressarcimentos aos beneficiários ainda é incerto. Questionado sobre uma data efetiva para as devoluções, Waller ressaltou que a determinação do presidente Lula é para a devolução ser feita "o mais rápido possível" e que o tema está em fase de discussão interna e ainda dependerá das aprovações do STF (Supremo Tribunal Federal), CNJ (Conselho Nacional de Justiça), DPU (Defensoria Pública da União) e Ministério Público Federal.

Pela pressa e agilidade que o presidente da República nos deu, creio que o plano pode sair ainda nesta ou na próxima semana.

Gilberto Waller Júnior, presidente do INSS

Ele reconhece que o bloqueio das instituições "fantasma" não serão suficientes. Ao destacar que não foram encontrados bens de seis das empresas alvejadas pela Operação Sem Desconto. "Nessas instituições, não foram encontrados bens, salas, computadores e servidores. Por isso, estamos aumentando o leque para busca nos sócios e em seus conglomerados de empresas", afirmou.

Todos os descontos na folha dos aposentados estão suspensos, diz Waller. O presidente do INSS afirmou que foram interrompidos os pagamentos direcionados a todas as instituições e garante que os valores descontados no mês passado serão devolvidos aos beneficiários neste mês. Ele não descarta a possibilidade de parte dos pagamentos ser originada nos cofres do Tesouro.