Quais são os próximos feriados nacionais de 2025? Veja a lista completa

O próximo feriado nacional será o da Independência do Brasil, que é celebrado em 7 de setembro. No calendário do governo federal ainda restam seis datas até o fim de 2025 (veja a lista abaixo).

O que aconteceu

O feriado de 1º de maio - Dia Mundial do Trabalho - permitiu um descanso prolongado para muitos trabalhadores. Ao todo, foram quatro dias de folgas.

O ano de 2025 ainda terá mais duas oportunidades nas quintas-feiras, que podem proporcionar emendas. Os feriados nacionais são: