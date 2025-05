Cofres públicos podem ajudar no ressarcimento às vítimas de golpe, diz INSS

O novo presidente do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), Gilberto Waller Júnior, admite que os ressarcimentos às vítimas do esquema de fraudes contra aposentados e pensionistas podem depender de recursos públicos.

O que aconteceu

Socorro do Tesouro Nacional não está descartado. A possibilidade apontada por Waller envolve a devolução de recursos a todos os beneficiários que tiveram descontos irregulares entre 2019 e 2024, reveladas pela Operação Sem Desconto, deflagrada pela PF (Polícia Federal) e pela CGU (Controladoria-Geral da União). "Não dá para garantir [que Tesouro ficará de fora]", disse ele, em entrevista à GloboNews.

Devolução a partir de bens dos golpistas é aposta inicial. Segundo o presidente do INSS, já foram abertos 13 processos de responsabilização de pessoas jurídicas pelas fraudes. Ele afirma que as apreensões de bens darão origem aos ressarcimentos. "Prioritariamente vamos buscar de quem enriqueceu. Depois, caso o dinheiro não for suficiente, vamos buscar outras fontes para cobrir essa situação encontrada", destacou.