Amanda Klein: Dólar e petróleo dão ajuda inesperada ao Copom

A queda do dólar e do petróleo está dando uma ajuda inesperada ao Copom, que pode ser mais cauteloso no aumento dos juros, disse a apresentadora Amanda Klein na edição do Mercado Aberto de hoje.

Por que inesperada? Porque ninguém imaginava que no momento de crise financeira, como deflagrado pelo tarifaço de Trump, a moeda americana fosse perder valor no mundo. Normalmente, acontece o inverso.