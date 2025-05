'Foi o mate com leite que fez o Rei do Mate ficar famoso', diz presidente

Antonio Carlos Nasraui, presidente do Rei do Mate, disse que foi o "mate com leite", uma das mais de cem combinações da bebida no cardápio da empresa, que deixou a marca famosa em São Paulo. Ele foi convidado do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

7 tipos de mate, no início. Segundo ele, a casa vendia sete tipos de mate, como o mate puro, o mate com limão e outros com sucos concentrados de fruta, além do mate com leite, que era o carro-chefe da marca em São Paulo.