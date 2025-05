Audiovisual brasileiro em foco: M.M. Izidoro estreia nova coluna no UOL

Estreia hoje em Splash a nova coluna de M.M. Izidoro, roteirista, diretor e produtor de filmes premiados, com reflexões sobre a produção cultural brasileira e os rumos do audiovisual no país.

Clique aqui para ler o texto de estreia.

Na primeira edição, o autor questiona o alcance cultural da Globo: se a empresa do "plim-plim" criasse um evento grandioso para fãs, no estilo do Tudum da Netflix, será que o público responderia com o mesmo entusiasmo?