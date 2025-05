Cautela é bem-vinda, diz secretário de Haddad antes de reunião com Copom

Quando eu falo em algo em torno de 2,5%, 2,3% está incluído no entorno de 2,5%, está próximo a 2,5%, porque é sempre muito difícil você cravar um número. Então hoje nós temos 2,3%, vamos rodar a grade dos nossos modelos, a grade de parâmetros, mas, como eu disse, a princípio, mantenho, de alguma forma, o cenário original que eu tenho.

Guilherme Mello

Quando questionando sobre a taxa Selic, Guilherme Mello desconversou e disse que não cabe a ele nem ao Ministério da Fazenda fazer projeções sobre juros.

Na nossa grade de parâmetros, nós usamos para o ano corrente o próprio boletim Focus. Então não cabe ao Ministério da Fazenda, e a mim particularmente, como secretário de Política Econômica, dar palpites e opiniões sobre a trajetória da Selic.

Guilherme Mello

O Mercado Aberto vai ao ar de segunda a sexta-feira no UOL às 8h, com apresentação de Amanda Klein, antecipando os principais movimentos do mercado financeiro.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: