Começa hoje portabilidade do novo crédito consignado entre bancos

Quem tem crédito consignado em uma instituição bancária já pode pedir a portabilidade para uma dívida mais barata em outro banco a partir de hoje, 6. O cliente que quiser substituir um crédito pessoal com taxas mais altas em um banco por uma dívida no novo consignado privado, o Crédito ao Trabalhador, em outra instituição pode fazer isso de forma automática agora. O que ainda não é possível é trocar uma dívida com desconto em folha por outra com o mesmo modelo de pagamento.

Essa quitação da dívida antiga é feita diretamente entre as instituições. Até então, isso só poderia ser feito de forma automática se as duas dívidas fossem contraídas dentro da mesma instituição - por exemplo, migrar de um empréstimo consignado ou um Crédito Direto ao Consumidor (CDC) para o Crédito do Trabalhador, com juros mais baixos.

Inicialmente, essa possibilidade só seria lançada em junho, mas foi adiantada para maio, conforme colunista do UOL Mariana Barbosa.